Canadese premier Trudeau krijgt bolwassing van Chinese president Xi Jinping

De Canadese eerste minister Justin Trudeau kreeg woensdag tijdens de G20 een fikse uitbrander gekregen van de Chinese president Xi Jinping. Die is misnoegd om berichten over hun bijeenkomst achter gesloten deuren eerder deze week. Trudeau had Xi tijdens die ontmoeting aan de tand gevoeld over vermoedens van Chinese spionage en verkiezingsinmenging in Canada.

Xi’s misnoegen heeft vermoedelijk te maken met berichten in Canadese media die stellen dat Trudeau zijn “ernstige bekommernissen” over verdenkingen van spionage en Chinese inmenging in de Canadese verkiezingen dinsdag tijdens een persoonlijke ontmoeting met Xi ter sprake bracht. Het was hun eerste overleg in meer dan drie jaar. Canada heeft nooit een officieel verslag van de ontmoeting vrijgegeven.

Op videobeelden is te zien dat Xi en Jinping in gesprek zijn via een vertaler. “Dat is niet gepast, en zo is het niet verlopen”, zegt Xi in het Mandarijns. “Als er oprechtheid is, kunnen we met wederzijds respect goed communiceren, maar anders zal de uitkomst niet makkelijk te voorspellen zijn.”

“Alles wat we besproken hebben, werd gelekt naar de kranten. Dat is niet gepast”, zei Xi bij monde van een vertaler.

KIJK. Xi Jinping en Justin Trudeau werken op elkaars zenuwen

Trudeau bood echter weerwoord. “In Canada geloven we in vrije, open en eerlijke dialoog en die zullen we blijven voeren”, antwoordde hij. “We zullen blijven streven naar een constructieve samenwerking, maar er zullen zaken zijn waarover we het oneens zijn.”

Xi, zichtbaar geënerveerd, liet hem echter niet uitspreken. “Laat ons eerst de voorwaarden daarvoor creëren”, antwoordde hij, voor hij Trudeau de hand schudde en wegliep.

Noch het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, noch de Chinese staatsmedia hebben informatie gepubliceerd over de gesprekken tussen Xi en Trudeau. De twee hadden dinsdag een informele ontmoeting in de marge van de G20, aldus een regeringsbron. Xi heeft tijdens de top negen formele bilaterale ontmoetingen gehad met andere staatshoofden, aldus de website van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Oplopende spanningen

De korte uitwisseling tussen Xi en Trudeau brengt de spanningen tussen China en Canada onder de aandacht. Die lopen hoog op sinds de detentie van Huawei-CFO Meng Wanzhou in 2018 en de daaropvolgende arrestatie van twee Canadezen op beschuldiging van spionage in China. Ze werden later alle drie vrijgelaten.

Desondanks lopen de spanningen tussen beide landen weer op. Een werknemer van Canada’s grootste elektriciteitsproducent Hydro-Quebec die betrokken was bij onderzoek naar batterijmaterialen, is aangeklaagd voor spionage omdat hij handelsgeheimen zou hebben proberen te stelen ten voordele van China, meldde de Canadese politie maandag. Het nieuws van de arrestatie kwam op het ogenblik dat Trudeau en Xi aanwezig waren op de G20 in Bali.

Eerder deze maand besliste Canada dat drie Chinese bedrijven hun investeringen in Canadese mineralen dienen af te stoten, omwille van zorgen om de nationale veiligheid.