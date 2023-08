Canadese premier Justin Trudeau en zijn vrouw gaan na 18 jaar scheiden

Update Donald Trump aange­klaagd voor belemme­ring verkiezin­gen 2020 en rol bij bestorming Capitool: zo luiden de vier aanklach­ten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is voor de derde keer in vier maanden aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Deze keer heeft het te maken met zijn pogingen om het resultaat van de presidentsverkiezingen in 2020 om te keren en zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. In totaal zijn vier ernstige criminele aanklachten geformuleerd.