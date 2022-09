Canadese politie vraagt mensen in reservaat om schuilplaats te zoeken nadat verdachte massale steekpartijen werd gespot

RECONSTRUC­TIE. Om twintig voor zes staken twee broers een eerste persoon neer, uren later stond de teller op 25: Canada staat voor een raadsel

In Canada hebben zondagochtend lokale tijd twee broers op verschillende plaatsen in totaal 25 mensen aangevallen met een mes. Tien van hen kwamen om het leven. De politie opende een klopjacht op Damien en Myles Sanderson: één van hen werd dood teruggevonden, de andere blijft voortvluchtig. Wat is de reden voor de mysterieuze massamoord die Canada in nationale rouw onderdompelt?

