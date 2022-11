Canadese fotograaf maakt spectaculair beeld van woeste golf met gezicht: “Lijkt wel Poseidon te zijn”

De Canadese Cody Evans trekt al twee jaar regelmatig naar het Eriemeer in de Canadese provincie Ontario om er foto’s van de woeste golven te maken. Ook eerder deze maand wou de natuurfotograaf enkele nieuwe beelden vastleggen. “Het was erg koud, -11 graden ofzo”, vertelt hij aan de Canadese pers. “Ik observeerde het water en zodra er golven waren, nam ik telkens een reeks foto’s.” Volgens Evans waren de golven die dag tot maar liefst zes meter hoog.

Toen de fotograaf even later door zijn foto’s ging, kon hij zijn ogen haast niet geloven. Zo leek een van de gefotografeerde golven een gezicht te hebben. “Ik was echt overdonderd. Je ziet vaak allerlei dingen in golven en wolken, maar het was onwerkelijk om het zo duidelijk op beeld te hebben. Die foto stak er ongetwijfeld bovenuit”, aldus de trotse Evans.