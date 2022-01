Canadese “complotdenker” mag zijn dochter tijdelijk niet zien omdat hij niet gevaccineerd is

Hond is al 4 maanden vermist, tot skiër merkt dat dier klem zit in de sneeuw en geweldige reddingsac­tie volgt

De hond, Russ, raakte in augustus vermist tijdens de hevige bosbranden in Californië. Daarna ontbrak elk spoor van de viervoeter. Net toen zijn baasje alle hoop had opgegeven, werd Russ opgemerkt door een skiër. Het dier zat klem in anderhalve meter sneeuw. Reddingswerkers konden hem bevrijden en met een slee de berg afvoeren. Vervolgens werd Russ herenigd met zijn overgelukkige baasje.

