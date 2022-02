Canadese brug aan grens met VS ondanks ingrijpen van politie nog steeds geblokkeerd door ‘vrijheidskonvooien’

Politie zet traangas in tegen 'Konvooi van de Vrijheid' in centrum Parijs, situatie blijft gespannen

Ondanks een gigantische machtsontplooiing van de politie, zijn een honderdtal wagens van het ‘Konvooi van de Vrijheid’ toch het centrum van Parijs binnengereden. Ze raakten tot op de bekende Champs-Élysées, waar het vanmiddag onrustig werd. De politie voerde charges uit, zette traangas in en pakte 54 mensen op. Er werden ook 337 bekeuringen uitgeschreven. Echt zware rellen bleven wel uit. Dat stelde ook VTM NIEUWS-journaliste Birgit Herteleer ter plaatse vast. De politie is wel nog altijd in groten getale aanwezig. Om 20.40 uur was de situatie op de Champs-Elysées nog steeds gespannen, aldus Franse media.

