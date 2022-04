Canadees ministerie linkt tweet over coronacijfers per ongeluk aan pornosite

Zware klap voor Russische vloot in Zwarte Zee: dit is het indrukwek­ken­de palmares van het uitgescha­kel­de oorlogs­schip Moskva

De Russische vloot in de Zwarte Zee heeft een zware klap gekregen. Oorlogsschip Moskva moest afgelopen nacht geëvacueerd worden nadat er brand was ontstaan aan boord. Over de ware toedracht is nog geen duidelijkheid, maar vast staat dat de machtigste oorlogsbodem in de regio minstens tijdelijk buiten gebruik is. Dat wil zeggen: als hij al niet op de bodem van de zee ligt. De Moskva heeft nochtans een indrukwekkende staat van dienst.

14 april