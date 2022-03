Canadees gasproject kan worden versneld om Europa te bevoorraden

"Moldavië niet bereid tot akkoord over Transnis­trië"

De besprekingen over een regeling rond de separatistische Moldavische regio Transnistrië liggen stil. Volgens de Russischgezinde regio zijn de Moldavische autoriteiten niet bereid tot een constructieve dialoog. Dat heeft Vitaly Ignatyev, minister van Buitenlandse Zaken van de niet-erkende republiek maandag gezegd in een interview met de grootste Transnistrische tv-zender, na een gesprek vorige week met de voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Zbigniew Rau.

28 maart