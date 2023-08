Canadees beschuldigd van online verkoop van "zelfmoordhulp" in meerdere landen

De 57-jarige Kenneth Law is officieel het voorwerp van veertien aanklachten. Hij zou de stof, die normaal gezien als voedingsadditief in bewerkte vleeswaren wordt gebruikt, sinds 2020 verkopen en zou meer dan 1.200 pakjes hebben verstuurd, waarvan 160 binnen Canada. Hoeveel personen overleden zijn na het gebruik van de stof is niet duidelijk, maar volgens de ordediensten waren de Canadese slachtoffers allemaal tussen de 16 en 36 jaar oud en leefden ze in Ontario, de meest bevolkte provincie van het land.

Law werd in mei al aangehouden en is het voorwerp van een internationaal onderzoek. De Britse politie kondigde vrijdag aan dat 88 overlijdens in het Verenigd Koninkrijk worden onderzocht, allemaal van mensen die de bewuste stof via Canadese websites zouden hebben aangekocht. Volgens de BBC heeft Law 272 pakjes naar klanten in het Verenigd Koninkrijk gestuurd. Ook in de Verenigde Staten, Italië, Nieuw-Zeeland en Australië zijn volgens Britse media dossiers geopend.