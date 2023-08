Canada zet leger in tegen snel om zich heen grijpende bosbranden

KIJK. Anonieme bieder koopt volledig uitgebrand Ferrari-wrak voor enorm bedrag van 1.722.000 euro

Een verroest autoframe met stokoude onderdelen lijkt niet veel geld waard, maar in dit geval is dat wel zo. Een anonieme bieder heeft 1.722.000 euro neergeteld voor een autowrak van Ferrari. Het gaat om het tweede van de dertien exemplaren van de 500 Mondial Spider uit 1954. Volgens het veilinghuis is het de wagen die voor het succes van Ferrari heeft gezorgd. Na een zoveelste crash op de racebaan, belandde het wrak in een hangar waar het tot op heden stof lag te vergaren.