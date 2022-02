“Canada zet federale noodbevoegdheden in om Freedom Convoy-protesten te beëindigen”

De Canadese premier Justin Trudeau roept bijzondere maatregelen in die de federale overheid buitengewone bevoegdheden geven om de protesten in Canada aan te pakken. Dat meldt de Canadese openbare omroep CBC. Demonstranten blokkeren daar immers al meer dan een week grensovergangen met de VS en leggen al twee weken delen van hoofdstad Ottawa lam.

Trudeau zal beroep doen op de Emergencies Act, waarbij orders van de federale regering tijdelijk voorrang krijgen op die van de afzonderlijke provincies in het geval van een nationale noodsituatie, die “het leven, de gezondheid of de veiligheid van de Canadezen ernstig in gevaar brengt en van een zodanige omvang of aard is dat de capaciteit of autoriteit van een provincie om ermee om te gaan, wordt overschreden”. Trudeau zal dat vandaag bespreken met de premiers van Canada’s tien provincies.

De Emergencies Act werd in het verleden nog maar één keer gebruikt in vredestijd — door voormalig premier Pierre Trudeau, de vader van de huidige eerste minister — tijdens de zogenaamde ‘Oktobercrisis’ in 1970, toen leden van een separatistische beweging in Quebec een Britse diplomaat en Quebecs vicepremier ontvoerden. Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd de wet, toen gekend als de War Measures Act, eveneens ingeroepen.

De wet geeft de overheid ook de mogelijkheid om het leger in te schakelen, maar Trudeau liet aan de leden van zijn liberale partij weten dat hij niet van plan is om dat te doen.

Zondag kwam er een einde aan een zes dagen durende blokkade van de drukste handelsroute van Noord-Amerika in Windsor, Ontario. Daarnaast zijn sinds vorige week ook grensovergangen in de provincies Alberta en Manitoba afgesloten, alsook de Pacific Highway-grenspost in British Columbia.

Tegelijkertijd gingen de protesten in Ottawa hun derde week in. Vrachtwagens bezetten de straten van de hoofdstad, met grote hinder van het verkeer tot gevolg. Veel handelszaken houden noodgedwongen de deuren dicht.

