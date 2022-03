Canada voert olie-export op wegens ban op Russische olie

Voormalige hoofdpi­loot Boeing vrijgespro­ken in fraudezaak 737 MAX

Een voormalige hoofdpiloot van vliegtuigbouwer Boeing is woensdag door een jury in Texas vrijgesproken in een fraudezaak die was aangespannen na de dodelijke crashes met de Boeing 737 MAX. Testpiloot Mark Forkner die inmiddels al jaren niet meer voor Boeing werkt, was de enige persoon die strafrechtelijk werd vervolgd vanwege de problemen met het vliegtuig.

4:14