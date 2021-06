Canada verbreekt voor derde dag op rij hitterecord: tientallen ‘plotse overlijdens’

Brand op de Noordpool, bikiniweer in Groenland: het klimaat slaat op hol

2 augustus In Siberië staat een gebied zo groot als België in lichterlaaie, in Groenland is het bikiniweer. Dat het noorden in de zomer lijdt onder bosbranden en hogere temperaturen, is op zich niet abnormaal. “Maar wat we nu zien, is extreem en disproportioneel”, klinkt het bij experts. “En wat erger is: we belanden in een vicieuze cirkel, met nóg meer klimaatverandering als gevolg.”