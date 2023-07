Canada verbiedt dierproeven voor cosmeticaproducten

Tot nu waren dierproeven voor schoonheidsproducten nog toegestaan in Canada. Zo moesten de proefdieren de chemicaliën van de cosmetica inademen of werden chemicaliën op hun huid of in hun ogen gespoten. Voortaan zullen deze testen uitgevoerd worden via computermodellen of met menselijke cellen.

“Het beschermen van dieren, nu en in de toekomst, is iets waar veel Canadezen om hebben gevraagd en iets dat we allemaal kunnen toejuichen”, zei de Canadese minister van Volksgezondheid Jean-Yves Duclos over het nieuwe verbod.

In België en de rest van de Europese Unie waren dierproeven voor schoonheidsproducten al verboden sinds 2005. De verkoop van cosmeticaproducten die getest werden op dieren is verboden sinds 2013. Voor tabaksproducten mogen sinds 2011 ook geen dierproeven meer worden uitgevoerd . In andere industrieën zoals de farmaceutische en voedingsindustrie zijn dierproeven in België nog wel toegelaten.

