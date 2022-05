Canada verbiedt apparatuur van Huawei in 5G-netwerken: kans op spionage zou te groot zijn

Premier De Croo verdedigt repatrië­ring IS-moe­ders en kinderen: “Zijn slachtof­fer van fatale beslissin­gen van hun ouders”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) verdedigt de repatriëring van IS-moeders en hun kinderen uit de kampen in Syrië. “Het gaat over kinderen jonger dan 12 jaar”, verklaarde hij donderdag in de Kamer. “Ze zijn het slachtoffer van fatale beslissingen van hun ouders.” Hij kreeg de steun van Ecolo-Groen. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang zijn vierkant tegen.

