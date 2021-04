Canada stuurt leger naar Ontario: provincie tekent hoogste positiviteitsratio tot nu toe op

Ontario had de federale overheid zelf om medische en andere bijstand gevraagd. Die steun krijgt de provincie nu onder meer van het Canadese leger, dat tot drie multifunctionele medische assistentie-teams inzet. Die bestaan voornamelijk uit verplegend en technisch medisch personeel. De overheid stuurt verder ook federale gezondheidswerkers naar Ontario en betaalt het Canadese Rode Kruis om bij te springen in de zorginstellingen van de zwaar getroffen provincie.

De voorbije 24 uur is de positiviteitsratio in Ontario gestegen naar 10,9 procent. Dat betekent dat bijna elf van de honderd geteste mensen positief blijkt voor het coronavirus. Dat is een record in de Canadese provincie tijdens deze pandemie.

Tientallen ziekenhuizen in Ontario zitten al op de hoogste bezetting voor Covid-19-patiënten. Er werden ook enkele veldhospitalen opgetrokken waar de zieken terechtkunnen die geen intensieve verzorging nodig hebben of die al voldoende gerecupereerd zijn om naar die tijdelijke ziekenhuizen te worden overgeplaatst.

Niet alleen in Ontario gaat het slecht, ook de provincies British Columbia en Alberta zien de laatste weken het aantal hospitalisaties enorm stijgen. En net als de rest van Canada kampt Ontario met een tekort aan vaccins, terwijl het net de bedoeling was om in mei de vaccinatiecampagne te versnellen. De burgemeester van Toronto zei al dat de vaccinatiecentra er helemaal klaar voor zijn, maar dat de leveringen niet kunnen volgen. Voor velen komt dat vaccin helaas sowieso te laat, en daarbij gaat het lang niet alleen om ouderen. In Ontario overleed een 13-jarig meisje bij haar thuis. Ze is een van de jongste Covid-19-slachtoffers.