Canada's premier Trudeau hoopt op frisse start met de VS onder Biden

De Canadese premier Justin Trudeau was het eerste staatshoofd dat Joe Biden in november feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning. Canada, een van de trouwste bondgenoten van de VS, hoopt de betrekkingen tussen beide landen nieuw leven in te blazen nadat de relatie onder Trump een kil dieptepunt bereikte.

Trudeau hoopt nu een van de eersten te zijn die Biden zal ontmoeten nadat hij woensdag de eed aflegt. “Het is een traditie dat de Canadese eerste minister en de Amerikaanse president elkaar erg snel ontmoeten om te kunnen spreken over alle geweldige dingen die we samen kunnen doen”, aldus de Canadees vandaag.

Verzuurde relatie met Trump

Canada deelt zijn landsgrenzen enkel met de VS, wat ook hun voornaamste exportmarkt is. Traditioneel doet een nieuwe Amerikaanse president ook meteen Canada aan bij een van zijn eerste buitenlandse reizen. Dat was echter niet het geval voor Trump. Hij reisde slechts één keer naar Canada in 2018 voor een G7-top in 2018 en noemde Trump na zijn vertrek “erg oneerlijk en zwak” omdat de Canadese premier tijdens een persconferentie kritiek had geuit op de importheffingen van de Trump-regering.

Quote Canada’s relatie met de Verenigde Staten ging van het beste dat ze waarschijn­lijk ooit was tot het slechtste dat ze ooit was Bruce Heyman, voormalig VS-ambassadeur voor Canada

Dat staat in schril contrast met de hechte relatie tussen Trudeau en Trumps voorganger, de Democraat Barack Obama. Canada’s relatie met de Verenigde Staten “ging van het beste dat ze waarschijnlijk ooit was tot het slechtste dat ze ooit was”, zegt Bruce Heyman, Obama’s laatste ambassadeur voor Canada.

“China aanpakken”

Trudeau en andere bondgenoten van de VS rekenen nu op Biden om de internationale relaties opnieuw aan te halen, deels om een “assertiever en soms problematisch China” aan te pakken, zei Trudeau vandaag.

Canada zit al jaren vast in een diplomatiek geschil met China sinds het land op vraag van de VS Meng Wanzhou, de topvrouw van Huawei, aanhield. China arresteerde vervolgens twee Canadezen, een voormalige diplomaat en een zakenman, en beschuldigde hen van spionage. De procedure tegen de twee Canadezen wordt in het westen in hoofdzaak beschouwd als een represaille van China, wat de Volksrepubliek krachtig ontkent.

Quote We zien hoe onstabiel de situatie in de VS is, en het enige wat we willen is dat de resetknop wordt ingedrukt zodat we ons kunnen concentre­ren op het klimaat, China en Covid-19

Maatjes

Daarnaast is de kans ook aanzienlijk dat er later dit jaar vervroegde verkiezingen plaatsvinden in Canada. Trudeaus liberale partij verloor bij de laatste verkiezingen in 2019 immers haar meerderheid en moest daarom noodgedwongen een coalitie aangaan met de meer linkse NDP. Dergelijke coalitieregeringen zijn in Canada meestal geen lang leven beschoren.

Voor Trudeau hangt er daarom veel af van zijn relatie met Biden. Hij wil “bij de Canadezen het gevoel creëren dat je hem moet aanhouden omdat die mannen (Trudeau en Biden, red.) het samen goed kunnen vinden, en dit is een kans om echt geëngageerd zijn met de Amerikanen en het naar een hoger niveau te tillen”, zegt Chris Sands, hoofd van het Canada Instituut aan het Wilson Center in Washington. “Trudeau hoopt dat hij alles kan overtreffen wat zijn oppositie kan doen”, aldus Sands.

Resetknop

“We zien hoe onstabiel de situatie in de VS is, en het enige wat we willen is dat de resetknop wordt ingedrukt zodat we ons kunnen concentreren op het klimaat, China en Covid-19”, reageert een vooraanstaande diplomatieke bron op voorwaarde van anonimiteit aan Reuters. “Het is bijzonder belangrijk voor beide partijen (Canada en de Verenigde Staten) om een nieuw hoofdstuk te beginnen in de nasleep van het Trump-tijdperk.”

