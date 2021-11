Canada presteert slechtst van alle G7-landen op vlak van klimaat

Chinese mijnbou­wers azen op bodemschat­ten in Afghanis­tan

Chinese mijnbouwbedrijven hebben gesprekken gevoerd met het taliban-regime in Afghanistan over mijnbouwprojecten in het land. Dat zegt de Afghaanse Kamer van Koophandel. China is erg geïnteresseerd in de grondstoffen die Afghanistan rijk is zoals koper, ijzererts, zink, lood, steenkool, olie en gas, maar ook zeldzame metalen als lithium en uranium. Volgens kenners is er voor honderden miljarden euro's aan grondstoffen te vinden in Afghanistan.

25 november