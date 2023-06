Canada opent onderzoek naar imploderen Titan

Minderjari­ge Leuvense terreurver­dach­te had ook contacten in het buitenland

De minderjarige IS-sympathisant die begin dit jaar werd opgepakt nadat hij zich had laten filmen terwijl hij een Mariabeeld omvergooide in Eppegem, communiceerde met geestesgenoten die nu in Oostenrijk worden verdacht van een aanslagcomplot. Ze zouden met een machinegeweer hebben willen toeslaan tijdens de Gay Pride die vorig weekend door de hoofdstad Wenen trok. Het is al de tweede keer op korte tijd dat piepjonge Belgische terreurverdachten internationale contacten blijken te hebben.