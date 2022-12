Canada neemt tegoeden van Russische oligarch Abramovitsj in beslag

Materiaal­moe­heid of misschien veroorzaak­te poetsende duiker fijn scheurtje? Hoe kon het zo foutlopen met ontplofte Aquadom in Berlijn?

Na de enorme knal is er nu het grote vraagteken: hoe is het ongeval in de beroemde ‘Aquadom’ in Berlijn in godsnaam kunnen gebeuren? Hoe kon het kolossale aquarium met 1 miljoen liter water en 1.500 vissen zomaar exploderen? Duitse kranten speculeren volop.

