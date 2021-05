Canada keurt coronavaccin Pfizer/BioNTech als eerste land goed vanaf twaalf jaar

Health Canada, verantwoordelijk voor de volksgezondheid van de Canadezen, heeft besloten dat het Pfizer/BioNTech-vaccin veilig en doeltreffend is in het voorkomen van Covid-19 bij kinderen van twaalf tot vijftien jaar. Health Canada kwam tot dat besluit na een “rigoreus en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van doorslaggevende, gekende gegevens”, klinkt het in een persbericht.



De Duitse vaccinproducent BioNTech en zijn Amerikaanse partner Pfizer hebben vrijdag ook bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) de goedkeuring aangevraagd van hun coronavaccin voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar. De beslissing valt naar alle waarschijnlijkheid in juni. Het vaccin beschikt op dit moment over een markttoelating vanaf zestien jaar in Europa.