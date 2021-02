Canada geeft ultrarechtse militie Proud Boys stempel van terreurgroep

Tesla roept 135.000 auto's terug en wijst naar Nvidia voor probleem met boordcompu­ter

2 februari Tesla roept in de Verenigde Staten bijna 135.000 wagens van het Model S en het Model X terug vanwege een veiligheidsprobleem in verband met de boordcomputer. Dat doet de autofabrikant nadat het Amerikaanse agentschap voor verkeersveiligheid eerder dit jaar al aan de alarmbel had getrokken. Tesla wijst met de vinger naar Nvidia.