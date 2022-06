Canada betaalt miljard euro aan inheemse bevolking: regering roofde zowat helft van grondgebied

Eerste apenpokken­be­smet­ting vastge­steld in Marokko

In Marokko is een eerste besmetting met het apenpokkenvirus vastgesteld. De besmette persoon is afkomstig uit een Europees land, al is niet bekend welk land dat is. Dat meldt het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid.

2 juni