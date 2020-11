Campagneteam van Trump schrijft 3 miljoen dollar over voor gedeeltelijke hertelling in Wisconsin

Trump blijft, zonder bewijzen te leveren, beweren dat hem de overwinning bij de presidentsverkiezingen is gestolen door fraude, in het voordeel van Democraat Joe Biden. Tot dusver bleven zijn klachten over ‘gestolen verkiezingen’ zonder succes.

Twee districten

Het campagneteam van Trump wil in ieder geval dat ook de stemmen in delen van de staat Wisconsin opnieuw worden geteld. Joe Biden is eerder aangewezen als winnaar in de noordelijke staat.

Volgens het kamp-Trump gaat het in Wisconsin om twee districten waar de meeste onregelmatigheden zouden hebben plaatsgevonden. Daar moeten dus de stemmen opnieuw worden geteld. Beide counties gingen ruimschoots naar Biden. In Dane County kreeg de Democraat 260.185 stemmen, tegen 78.800 stemmen voor Trump, in Milwaukee County heeft hij er 317.270, tegen 134.357 voor Trump. In Dane gaat de hertelling vrijdag van start. Dat neemt naar verwachting enkele dagen in beslag.

Kosten voor de aanvrager

In de hele staat Wisconsin ligt Biden in totaal 20.470 stemmen voor op Trump, of 0,62 procent. De staat draagt enkel de kosten voor een hertelling bij een verschil kleiner dan 0,25 procent. Daarom moet het kamp van Trump nu 3 miljoen dollar overschrijven voor een gedeeltelijke hertelling.

Om álle stemmen in de staat te hertellen, zou het campagneteam 7,9 miljoen dollar (ongeveer 6,7 miljoen euro) moeten neertellen.

Niet voldoende

Wisconsin is goed voor 10 stemmen in het kiescollege. Volgens de voorlopige resultaten leidt Biden nationaal met 306 stemmen, tegen 232 stemmen voor Trump in het college. Voor de overwinning zijn minstens 270 stemmen nodig. Het college stemt op 14 december.

Volledig scherm Stemmen tellen in Milwaukee, Wisconsin. Beeld van 4 november. © REUTERS