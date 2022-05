Campagneposters voor Chinese leider Xi Jinping duiken overal op in Australië

Politie onderzocht schutter Buffalo al eens eerder na gewelddadi­ge bedreiging

De 18-jarige schutter die zaterdag tien mensen doodschoot en drie anderen verwondde in een supermarkt in Buffalo, New York, werd al eens door de politie onderzocht vanwege een gewelddadige bedreiging die hij had gemaakt. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC News.

15 mei