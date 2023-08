Cameraploeg overvallen tijdens opnames over... tja, overvallen

LIVE OEKRAÏNE. Twee doden bij raketaan­val op Kiev: “Zwaarste offensief sinds de lente”

De raketaanval op Kiev was de zwaarste sinds de lente. Dat melden militaire autoriteiten. Twee slachtoffers zijn daarbij omgekomen. Het Russische leger sloeg dan weer een droneaanval af op de luchthaven van Pskov, in het westen van Rusland. Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.