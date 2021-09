Camerabeelden tonen hoe Sarah Everard (33) door moordenaar wordt tegengehouden en meegenomen

De politieman die op 3 maart van dit jaar de Britse Sarah Everard (33) ontvoerde, verkrachtte en vermoordde, krijgt vandaag zijn straf te horen. Wayne Couzens (48) bekende de feiten en riskeert levenslang. De zaak was begin dit jaar internationaal groot nieuws. Tijdens het proces raakten meer details bekend over wat er zich op de avond van de gruwelijke feiten precies afspeelde en werden ook beelden getoond van bewakingscamera’s in Londen, waarop de vrouw voor het laatste levend te zien is.

Sarah Everard, een marketingmanager, was te voet op weg naar huis, toen ze haar moordenaar die woensdagavond tegen het lijf liep. Ze kwam van bij een vriendin in Clapham, een wijk in het zuiden van Londen.

Volledig scherm Slachtoffer Sarah Everard. © AFP

Wayne Couzens, die intussen ontslagen is, had die ochtend een diplomatieke bewakingsopdracht van twaalf uur afgerond aan de Amerikaanse ambassade en hij gebruikte zijn pasje van de Metropolitan Police om Everard tegen te houden. Hij zou de coronaregels gebruikt hebben om haar valselijk te arresteren. Op dat moment zat het Verenigd Koninkrijk in een derde lockdown en moest iedereen zo veel mogelijk thuisblijven.

Undercoveragent

Op beelden van camera’s die in de rechtbank getoond werden, is te zien hoe de vrouw rond 9.30 uur met haar moordenaar staat te praten, in de boeien wordt geslagen en meegenomen wordt in zijn wagen. Passanten getuigden dat ze dachten dat hij een undercoveragent was.

Volledig scherm Camerabeelden tonen Sarah Everard op het moment dat ze wordt tegengehouden door haar moordenaar. © RV

Volledig scherm © RV

Couzens reed vervolgens met zijn slachtoffer richting Dover, waar hij op een afgelegen plek parkeerde. Daar verkrachtte hij haar en wurgde hij haar met zijn politieriem. Dat gebeurde rond 2.30 uur ’s morgens.

Daarna verbrandde hij het lichaam van de vrouw in een koelkast. Dat deed hij in een bos dat hij gekocht had vlak bij Ashford. De verbrande resten dumpte hij later in een vijver in de buurt.

De media besteedde veel aandacht aan de zoektocht naar de verdwenen vrouw. Op 4 maart gooide Couzens de mobiele telefoon van Everard in een rivier in Sandwich en op 7 maart besloot hij zijn gezin mee te nemen op een uitstapje naar het bos waar hij het lichaam van Everard enkele dagen eerder gedumpt had. Hij liet zijn twee kinderen daar in de buurt spelen.

Volledig scherm Een beeld dat gemaakt werd door een beveiligingscamera op de avond dat Everard verdween. © AFP

Hij werd uiteindelijk thuis opgepakt op 9 maart. De doorbraak kwam er naar verluidt via beelden die de dashcam van een voorbijrijdende wagen toevallig maakte. Aanvankelijk diste hij een verhaal op als zou hij gedwongen zijn door een Oost-Europese bende om meisjes op te pikken omdat hij zware schulden had, maar later bekende hij dat hij Everard wel degelijk ontvoerde, verkrachtte en vermoordde.

Spermasporen

Haar lichaam werd op 10 maart gevonden, vlak bij het bos van Couzens. In de wagen van de man lag een afgebroken stukje van een simkaart van de telefoon van Everard. Een bloedvlek op de achterbank bleek DNA van de vrouw te bevatten. Daar werden ook spermasporen met DNA van Couzens gevonden.

Woensdag verscheen hij opnieuw voor de rechter, die donderdag zal beslissen over zijn strafmaat. Hij zat bevend in de beklaagdenbank en hield zijn hoofd gebogen terwijl de ouders en de zus van Everard getuigden over het ondraaglijke leed dat hij hen had aangedaan.

Volledig scherm Wayne Couzens in de rechtszaal. © AP

Volgens de openbare aanklager plande Couzens de feiten zorgvuldig. Zijn slachtoffer zou nog urenlang geleefd hebben vooraleer hij haar verkrachtte en vermoordde. Hij vraagt levenslang.

De zaak Everard leidde in het Verenigd Koninkrijk tot een felle discussie over de veiligheid van vrouwen op straat. Een herdenking in Londen waar ook Kate Middleton op aanwezig was, werd op zaterdag 13 maart ontsierd door een hardhandig politieoptreden. Volgens de politie werden de coronaregels geschonden. Dagenlang werd daarop gedemonstreerd in de Britse hoofdstad.

BEKIJK OOK: