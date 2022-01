Camera filmt hoe vrouw haar pasgeboren baby in afvalcontainer dumpt: “Ik handelde in paniek”

In Hobbs (New Mexico) zijn schokkende beelden opgedoken van een vrouw die haar pasgeboren baby in een afvalcontainer gooide. Het jongetje werd zes uur later ontdekt door enkele toevallige passanten en stelt het naar omstandigheden goed. Alexis Avila (18) heeft naar eigen zeggen nooit geweten dat ze zwanger was en handelde in paniek. In afwachting van haar proces werd ze veroordeeld tot huisarrest.

Bewakingsbeelden van een winkel registreerden hoe een jongedame op 7 januari achteloos een vuilzak in een container gooide. Meteen erna reed ze weg in een witte wagen. Pas uren later zou blijken dat Avila op die manier haar pasgeboren zoon gedumpt had.

Drie toevallige voorbijgangers deden de hartverscheurende ontdekking toen ze de container aan het uitkammen waren. Gekrijs uit de diepte wekte de aandacht van April Meadow, Hector Jesso en Michael Green. “We dachten eerst dat het een kat was”, getuigde de dame in het gezelschap. “Maar plots haalde ik een naakte baby tussen het afval vandaan. Het kon me niet schelen dat hij onder het bloed zat, mijn grootste zorg was dat ik hem warmte gaf en troost kon bieden.”

Bloedtransfusie

De politie bevestigde dat de vochtige handdoek waarin de baby gewikkeld zat bloedsporen bevatte. De navelstreng hing er bovendien nog aan. In het ziekenhuis kreeg de boreling een bloedtransfusie en zuurstof toegediend. Zijn toestand is nu stabiel.

Volledig scherm Alexis Avila. © AP

Dankzij de bewakingsbeelden kon het meisje snel geïdentificeerd worden. De volgende dag al werd Avila uit haar bed gelicht. “Ze heeft toegegeven dat ze meteen na de bevalling haar baby gedumpt heeft, in een soort paniekreactie”, lichtte politiechef August Fons tijdens een persconferentie toe. “Ze kreeg plots hevige pijn in de buik, maar wist naar eigen zeggen niet dat ze zwanger was. Ze is bevallen in het toilet van haar ouders en was duidelijk ten einde raad.”

Een heel ander verhaal klinkt echter bij haar vriendengroep. Volgens hen was Avila wel open over haar zwangerschap en zou ze om die reden sinds half december niet meer naar school gegaan zijn.

Huisarrest

Avila is intussen al voor een rechter verschenen. William Shoobridge veroordeelde haar tot huisarrest, in afwachting van de start van haar proces. Het meisje mag enkel de woning van haar ouders verlaten om naar school, de dokter of de psycholoog te gaan. Elk contact met haar zoon is verboden.

Een veertigtal mensen stond intussen buiten het gerechtsgebouw te protesteren. Zij vonden dat Avila meteen opgesloten zou moeten worden. “Geen rechtspraak, geen vrede!”, scandeerden ze luid.

Het meisje kan wel rekenen op de volle steun van haar moeder. “Mensen kunnen zeggen en denken wat ze willen, maar iedereen maakt fouten. Enkel het oordeel van de rechter is in deze belangrijk”, stelt Martha. Avila riskeert een celstraf van vijftien jaar.