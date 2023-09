Camera filmt hoe man uit Antwerpen nipt aan vallend puin ontsnapt: “Nu ik beelden zelf zie, besef ik hoe erg het was”

Wat veroorzaak­te de aardbeving in Marokko? Is er een verband met die in Turkije? En vallen bevingen niet te voorspel­len? Expert reageert

Net als in Turkije afgelopen februari kunnen ook de inwoners van Marokko enkel nog doden bergen en puin ruimen, nadat vanochtend een zware aardbeving van 6.8 gebeurde op zo'n 70 kilometer buiten Marrakesh. Twee zware aardbevingen op vrij korte tijd in hetzelfde (ruime) Middellandse Zeegebied. Is dat nog toeval? We vroegen het aan ervaren seismoloog Manuel Sintubin (KU Leuven). “In Noord-Oost-Limburg is het in principe ook mogelijk om een beving van 6.5 te krijgen.”