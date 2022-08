Cambodjaanse overheid lokaliseert gestolen Khmer-beelden in 'mooiste huis van Amerika’

De oude Khmer-beeldhouwwerken die jaren geleden uit een heilige plaats in Cambodja werden gestolen, zijn opgedoken in foto’s van een villa in San Fransisco genomen voor het Amerikaanse magazine ‘Architectural Digest’. Hoewel de relikwieën op de site van AD niet te zien zijn, bevestigden deskundigen dat ze uit de afbeelding gefotoshopt zijn. Het huis wordt ook wel ‘het mooiste huis van Amerika’ genoemd en heeft een waarde van 42 miljoen euro. De Cambodjaanse regering beweert dat een aantal beelden die te zien zijn op de binnenkoer overeenkomen met de gestolen Khmer-beelden.

De eigenaars van het weelderige pand zijn de advocate Sloan Lindemann Barnett, de dochter van de overleden miljardair en kunstverzamelaar George Lindemann, en haar echtgenoot, Roger Barnett. Op de foto’s voor een coverspread van 2021, die te zien zijn op de website van ‘Architectural Digest’, zijn de standbeelden niet aanwezig. Volgens de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) werd deze foto bewerkt. De ICIJ vond online namelijk een andere versie van de foto waarop verschillende artefacten te zien zijn op de muren van de binnenkoer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Erin Kaplan, een woordvoerder van ‘Architectural Digest’, vertelde de ICIJ dat het tijdschrift de foto zonder de relikwieën had gepubliceerd vanwege “onopgeloste publicatierechten rond bepaalde kunstwerken”. Lindemann Barnett en haar echtgenoot reageerden niet op ICIJ’s verzoeken om commentaar.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Architectural Digest (@archdigest) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Collectie gestolen relikwieën

De Cambodjaanse regering onderzoekt naar verluidt een grotere collectie Khmer-relikwieën van de ouders van Lindemann Barnett, die in 2008 in een artikel in ‘Architectural Digest’ werd omschreven als “een van de grootste collecties Zuidoost-Aziatische kunst in particuliere handen”. Opnamen van hun huis in Palm Beach toonden talrijke Khmer-antiquiteiten, naar verluidt met een waarde van meer dan 40 miljoen dollar, waaronder twee die sterk lijken op die uit Cambodja’s tien belangrijkste gestolen relikwieën.

Bradley J. Gordon, een Amerikaanse advocaat voor het Cambodjaanse ministerie van cultuur en schone kunsten, herkende een van de stukken als een afbeelding van de Hindoegod Vishnu. De Cambodjaanse regering denkt dat het beeld gestolen is uit een tempel die mogelijk de koninklijke familietombe is van koning Jayavarman IV. “Het is een van de belangrijkste beelden in de tempel, en waarschijnlijk in heel Koh Ker”, vertelt Gordon aan ICIJ. “Door dit in hun collectie te hebben, hadden de Lindemanns het Cambodjaanse equivalent van een gestolen sarcofaag uit de tombe van Koning Toet in hun woonkamer staan.”

Volledig scherm Dertig gestolen Cambodjaanse antiquiteiten werden dit jaar naar Cambodja gerepatrieerd. © REUTERS

Volgens het ICIJ heeft de Cambodjaanse regering tot nu toe meer dan 2.000 naar verluidt geroofde Khmer-relikwieën opgespoord bij musea en particuliere verzamelaars over de hele wereld. Eerder deze maand werden 30 culturele artefacten met banden van de Britse antiquiteitenverzamelaar Latchford gerepatrieerd naar Cambodja. Douglas Latchford werd in 2019 reeds beschuldigd van smokkel, maar door zijn overlijden in 2020 werd de zaak gesloten. De familie Lindemann werd niet beschuldigd van wangedrag.

LEES OOK.