Cambodjaans meisje (11) sterft aan vogelgriep

Een 11-jarig meisje in Cambodja is gestorven aan de gevolgen van vogelgriep. Volgens de gezondheidsautoriteiten is zij het eerste dodelijke slachtoffer van het virus sinds jaren in het land. Het meisje werd op 16 februari ziek met koorts, hoest en keelpijn en stierf later in het ziekenhuis.