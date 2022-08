Californië wil fastfoodmedewerkers helpen met nieuwe wet

Zo zou er met de wet een speciale raad op staatsniveau worden ingesteld, waarin naast werkgevers en overheidsmedewerkers ook werknemers uit de fastfoodindustrie zitting zouden hebben. De raad kan zich bijvoorbeeld ontfermen over arbeidsstandaarden en het minimumloon in de industrie. Het wettelijk minimumloon voor alle sectoren in Californië is al enige tijd vijftien dollar per uur, maar de fastfoodraad zou het loon in die industrie tot 2024 mogen verhogen tot 22 dollar per uur. Daarmee zou het loon van fastfoodmedewerkers meer in lijn komen met mensen die in andere horecagelegenheden in de staat werken.