Californië vraagt inwoners om elektrische wagens niet op te laden en net te ontlasten

Weerfeno­meen La Niña zal wellicht nog maanden aanhouden: toenemende droogte in de Hoorn van Afrika en Zuid-Amerika

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties zal het weerfenomeen La Niña nog tot het einde van het jaar duren. Het zou al de derde opeenvolgende winter zijn dat het natuurlijk weerfenomeen, dat sinds september 2020 gaande is, plaatsvindt. Dat is sinds 1950 nog maar tweemaal voorgekomen, zo schrijft de organisatie in een persbericht.

31 augustus