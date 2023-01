Californië roept noodtoestand uit om extreem weer: “San Francisco bereidt zich voor op oorlog”

“Wie kwam op idee om militairen massaal in één gebouw met munitie te steken?” Enorme woede in Rusland na dood 'honderden soldaten' bij Oekraïense aanval

Bij een raketaanval maandag op een bezette stad in de regio Donetsk, zijn tientallen - mogelijk honderden - Russische soldaten omgekomen. Inmiddels meldt Kiev dat het de Russen opnieuw een zware klap heeft toegediend met meer dan “500 doden en gewonden” in de regio Cherson. Prominente Russische militaire bloggers reageren woedend - en het is opmerkelijk dat hun woede grotendeels gericht is op de legerleiding. Maar Moskou probeert de schuld in de schoenen van de lokale autoriteiten in Donetsk te schuiven.

3 januari