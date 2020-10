Californië: Republikeinen moeten eigen ‘stembussen’ weghalen

Greet De Keyser in de VS. “Ik vrees dat Trump gelijk heeft als hij zegt dat de post niet voorbereid is om zoveel stembiljet­ten te verwerken”

21 september Afgelopen vrijdag gingen de eerste stemlokalen open, in vier van de vijftig Amerikaanse staten. In Virginia, de staat waar ik woon, kwamen er vanaf de vroege ochtend hele lange rijen. Tientallen mensen stonden te wachten tot de deuren opengingen. Ik ben een kijkje gaan nemen in Old Town Alexandria, een wijk in de hoofdstad. Want wat er gebeurt, zegt veel over de sfeer die er hangt rond de verkiezingen.