Californië krijgt mogelijk vervroegde verkiezingen

De inwoners van de Amerikaanse staat Californië gaan later dit jaar waarschijnlijk vervroegd naar de stembus om te beslissen over het lot van de Democratische gouverneur Gavin Newsom. Een door de Republikeinen gesteunde petitie heeft meer dan 1,6 miljoen handtekeningen opgeleverd, voldoende om deze zogeheten herroepingsstemming af te dwingen.

De stemming over de ambtsperiode van een gouverneur is de tweede ooit in Californië. Na de eerste, in 2003, kwam Republikein Arnold Schwarzenegger aan de macht. Hij nam toen het stokje over van de Democratische senator Gray Davis die een jaar daarvoor net voor een tweede termijn was gekozen.

Californië, de dichtstbevolkte en rijkste staat van de Verenigde Staten, staat kiezers toe een referendum te houden over de vervanging van de gouverneur als ze de handtekeningen van 12 procent van de eerdere kiezers kunnen verzamelen. En dat is gelukt, maakten de autoriteiten maandag bekend. De stemming is waarschijnlijk in november, tenzij een aanzienlijk aantal van de mensen die hun handtekening onder de petitie hebben gezet die in de komende dertig dagen alsnog intrekt.

Herroepingsstemming

Kiezers wordt tijdens de stemming gevraagd of Newsom zou moeten vertrekken en wie hem moet vervangen. Olympische goudenmedaillewinnaar en Kardashian-clanlid Caitlyn Jenner is een van de mogelijke opvolgers. In 2003 trokken de verkiezingen wereldwijde aandacht toen 135 kandidaten zich meldden, onder wie Schwarzenegger, een pornoactrice en wijlen Hustler-uitgever Larry Flynt.

Het wordt hoogst onwaarschijnlijk geacht dat Newsom de herroepingsstemming zal verliezen in een staat die de afgelopen twee decennia door de Democraten wordt gedomineerd. Newsom werd in 2018 gouverneur en kreeg destijds ruim 62 procent van de stemmen.

Volledig scherm De Democratische gouverneur van Californië Gavin Newsom. © AFP