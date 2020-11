Cafés en restaurants in Barcelona openen weer de deuren

Amerikaan­se ex-militair en getuige in zaak van verijdelde terreuraan­slag op Thalys opgenomen in ziekenhuis bij aankomst in Parijs

12:18 Een Amerikaanse ex-militair die zich op de schutter gooide bij de verijdelde terreuraanval op een Thalys-trein in 2015, is woensdagavond in het ziekenhuis opgenomen bij zijn aankomst in Parijs. Dat is donderdag vernomen van zijn advocaat. Spencer Stone zou donderdag normaal getuigen op het proces dat maandag begon en waarbij onder meer de Marokkaan Ayoub el-Khazzani terechtstaat.