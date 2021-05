Cabine van kabellift stort neer in Italië: “9 doden, 2 kinderen naar ziekenhuis gebracht”

In het Italiaanse Stresa, aan het Lago Maggiore, is een cabine van een kabellift naar beneden gestort. Er zouden zeker negen doden en twee zwaargewonden zijn. Dat melden Italiaanse media.

Het ongeval waarbij een cabine van een kabelbaan loskwam op de berg Mottarone, vond rond 13 uur plaats in Stresa, in de provincie Verbania regio Piemonte. De hulpdiensten melden dat er negen doden en twee zwaargewonde slachtoffers zijn. Twee kinderen werden naar verluidt naar het Regina Margherita ziekenhuis in Turijn overgebracht. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Het ongeval zou veroorzaakt zijn door een “defect aan een touw” in het hoogste deel van de route dat vanaf het Lago Maggiore een hoogte van 1.491 meter bereikt. De cabines hebben een capaciteit voor veertig mensen. Tijdens het ongeval waren elf mensen aan boord. De cabine stortte neer in een bosrijk gebied, waardoor de reddingsoperatie niet eenvoudig verloopt. De brandweer van Verbania is ter plekke. Er worden ook verschillende helikopters ingezet.

“De cabine van de kabelbaan viel van een relatief hoog punt en belandde in de buurt van een groot bos. Het ziet ernaar uit dat de cabine helemaal verwoest is, wat aanduid dat de val duidelijk significant was”, zegt Walter Milan van het reddingsteam aan Rainews 24.

De kabelbaan, die op 1 augustus 1970 voor het eerst werd ingehuldigd, werd op 24 april opnieuw geopend na een versoepeling van de coronamaatregelen. Tussen 2014 en 2016 kreeg de kabelbaan een grondige onderhoudsbeurt. De kabels werden onderzocht door middel van röntgenonderzoek om de dichtheid ervan te verifiëren. Ook de cabines werden uiteengehaald om na te kijken en er werden in de cabines camera’s geïnstalleerd.

De kabelbaan in kwestie brengt passagiers vanaf het Maggioremeer tot een hoogte van 1.492 meter in een rit die ongeveer 20 minuten duurt. Het is een populaire bestemming voor toeristen, zowel in de zomer als in de winter.

