Butler schildert Ghislaine Maxwell op proces af als strenge "vrouw des huizes" van Epstein

Op haar proces vanwege sekshandel met minderjarige meisjes is Ghislaine Maxwell, voormalige geliefde en handlanger van de in 2019 overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, afgeschilderd door een voormalig lid van het huispersoneel, Juan Alessi, als de “vrouw des huizes” van de financier, die alles deed om zijn seksuele misdrijven geheim te houden. Alessi zei ook dat hij zich ‘Jane’ herinnerde. ‘Jane’ getuigde eerder deze week hoe Epstein haar op haar veertiende geregeld misbruikte, soms in aanwezigheid van Maxwell.

Juan Alessi, de voormalige butler in Epsteins huis in Palm Beach (Florida) in de jaren negentig, getuigde in de federale rechtbank van Manhattan. Daar staat sinds maandag de socialite Ghislaine Maxwell terecht. De dochter van mediamagnaat Robert Maxwell wordt ervan verdacht als Epsteins vriendin hem geholpen te hebben toen hij tussen 1994 en 2004 minderjarige meisjes seksueel uitbuitte.

Als de 59-jarige met de Franse, Britse en Amerikaanse nationaliteit wordt veroordeeld, riskeert ze levenslang.

Alessi, een Ecuadoriaan, vertelde de juryleden hoe Maxwell "ontelbare" strenge huisregels oplegde in het huis in Palm Beach, waarvan de meest angstaanjagende was dat niemand naar Jeffrey Epstein mocht kijken. "Kijk hem niet in de ogen, draai je hoofd weg en antwoord", herinnerde Alessi zich haar woorden. "Onthoud goed, je ziet niets, hoort niets, zegt niets, behalve om antwoord te geven op een vraag die rechtstreeks aan jou is gericht", vatte Alessi een soort intern huisreglement van 58 pagina's samen. Er stond ook in: "Onthul NOOIT wat meneer Epstein of juffrouw Maxwell doen", aldus nog de butler, die eind jaren negentig zijn job opgaf.

Naast de vele zaken die Alessi moest voorbereiden wanneer Epstein aankwam in zijn huis in Florida moest hij ook een pistool klaarleggen in de lade van het nachtkastje van de invloedrijke financier.

Volledig scherm Juan Alessi bij de rechtbank in New York. © Photo News

Maxwell luisterde in stilte naar de getuigenis, volledig in het zwart gekleed. Ze zit sinds de zomer van 2020 in voorarrest en ontkent alle zes de aanklachten waaronder sekshandel met minderjarige meisjes.

Dinsdag en woensdag vertelde een cruciale getuige in het proces, ‘Jane’, soms in tranen, hoe het koppel haar in 1994 had benaderd en hoe de financier haar herhaaldelijk seksueel misbruikte in Palm Beach toen ze nog maar 14 jaar was.

Alessi zei dat hij zich nog twee jonge meisjes kon herinneren, onder wie ‘Jane’, die hij de eerste keer met haar moeder had gezien. Hij zei zelfs dat hij haar ophaalde van school.

Volledig scherm Juan Alessi, Jeffrey Epsteins butler. © REUTERS