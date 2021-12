Bus tussen Spanje en België blijkt dekmantel om hasj te smokkelen

Herentals/Olen “Tanja Dexters is niet de Pablo Escobar van de Kempen”: ex-Miss België gaat voor vrijspraak in drugsdos­sier

Tanja Dexters werd na de huiszoeking bij haar thuis geboeid en geblinddoekt naar het politiekantoor afgevoerd. “Als was ze een trofee. Maar Tanja is niet de Pablo Escobar van de Kempen”, zegt haar advocaat Philip Somers. Hij rekent op een vrijspraak voor de ex-Miss België. Even voordien had het openbaar ministerie een gevangenisstraf van 8 maanden gevraagd voor handel in drugs en Viagra.

14 december