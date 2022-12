Bus rijdt van brug in rivier in Spanje: twee doden en nog drie personen vermist

Bij een ongeval met een bus in Galicië, in het noordwesten van Spanje, zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker twee mensen om het leven gekomen. Dat hebben de lokale autoriteiten op Twitter laten weten. De bus reed van een brug en stortte in de Lérez rivier, in het westen van Spanje.