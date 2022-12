Bus rijdt van brug in rivier in Spanje: 4 doden

Twee nieuwe mineralen gevonden in meteoriet die neerstort­te in Afrika

In de El Ali meteoriet van meer dan 15 ton hebben wetenschappers twee mineralen gevonden die voordien nog nooit eerder op aarde gezien werden. De nieuwe mineralen werden gevonden in een schijfje van de meteoriet dat ongeveer 70 gram woog, en in 2020 in Somalië terecht was gekomen.

