Bus met schoolkinderen “stort zes meter naar beneden” in Frankrijk: 21 gewonden, twee onder hen kritiek

Op 15 meter van de vijand: straffe beelden tonen hoe intense strijd in Bachmoet er echt aan toegaat

Tot driehonderd doden per dag vallen er in de strijd om Bachmoet. Zonder meer de wreedste veldslag van de oorlog tot nu toe. Hoe zo’n intens gevecht in vernielde woonwijken er in de praktijk aan toegaat, daar hebben we echter het raden naar. Tot nu: deze beelden geven een haarscherp inzicht vanuit Oekraïens perspectief, met beschietingen die onophoudelijk doorgaan. Op een bepaald moment bevinden vijandige troepen zich zelfs in het tegenoverliggende gebouw, op amper 15 meter afstand.