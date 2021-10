Burundi geeft startschot van vaccinatiecampagne, nog maar twee landen ter wereld die geen vaccins uitdeelden tegen coronavirus

Burundi heeft gisteren het startschot gegeven van zijn vaccinatiecampagne. Maanden nadat de meeste Afrikaanse landen begonnen met het vaccineren van de bevolking, is het land klaar om zijn achterstand in te halen. Nu blijven er slechts twee landen over in de hele wereld waar nog niemand gevaccineerd is.

In Burundi heeft de coronapandemie niet bijzonder hard toegeslagen, zo vertellen de cijfers ons althans. Officieel zijn er zowat 20.000 besmettingen geteld en slechts 14 doden gerapporteerd. Wellicht gaat het daar om een grove onderschatting gezien inwoners zich amper laten testen omwille van angst of de prijs van coronatesten. Ook het aantal coronadoden is hoogstwaarschijnlijk foutief.

Sceptische president

De trage vaccinatiestart heeft dan ook weinig met de - goede of slechte - cijfers te maken, maar is voornamelijk te wijten aan het beleid van de voormalige president. Pierre Nkurunziza was zeer sceptisch over de coronapandemie en noemde het een “westerse ziekte”. Burundi zou volgens hem gespaard blijven van het virus omdat God hun land beschermde.

Ironisch genoeg overleed Nkurunziza in juni 2020, kort nadat hij was afgetreden als president, aan de gevolgen van Covid-19. Net als zijn vrouw was hij besmet geraakt met het virus. Hij was 55 jaar oud.

Start van de vaccinatiecampagne

Evariste Ndayishimiye, de opvolger van Nkurunziza pakt het anders aan. Hij doopte het coronavirus onmiddellijk tot “de grootste vijand van het land” en zette een vaccinatiecampagne op poten.

Vorige week zijn tenslotte de eerste 500.000 dosissen van het Chinese vaccin Sinopharm geleverd waarvan er gisteren meteen een duizendtal zijn uitgedeeld. Dat gebeurde in Bujumbura, de voormalige hoofdstad van het land, zonder al te veel commotie. Inwoners die in de rij stonden voor een prikje waren toevallig op de hoogte. De overheid had niemand ingelicht.

Twee landen zonder vaccinatiegraad

Met de ingetogen start van de vaccinatiecampagne in Burundi blijven er nog twee landen over in de wereld die helemaal niet vaccineren. In Noord-Korea, waar er tot nu toe geen enkele coronabesmetting is gerapporteerd, is er voorlopig geen vraag naar vaccins. Ook in Eritrea, waar volgens de officiële cijfers 45 mensen zijn gestorven aan het virus, is men nog niet gestart met vaccineren.