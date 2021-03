‘Burgerjournalist’ filmt terwijl schutter nog in winkel is: 10 doden bij raid in VS

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Boulder in de Amerikaanse staat Colorado zijn tien mensen om het leven gekomen. Onder de doden is een politieagent. Dat laat het hoofd van de lokale politie weten. Een verdachte werd opgepakt. Een man kon filmen in de supermarkt, terwijl de schutter zich nog in de winkel bevond.

De agent, het enige slachtoffer van wie de naam is meegedeeld, kwam als eerste ter plaatse aan de supermarkt King Soopers. De 51-jarige Eric Talley “werd dodelijk geraakt door een kogel”, aldus politiechef Maris Herold, die de heroïsche daad van de agent prees.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De politie werd maandagnamiddag opgeroepen voor een schietpartij in een King Soopers-supermarkt in Boulder, aan de voet van de Rocky Mountains in Colorado. Mensen werd geadviseerd niet naar het gebied te komen. Een SWAT-interventieteam en minstens zes ziekenwagens werden naar de schietpartij gestuurd. De politie zei op een persconferentie achteraf dat agenten “binnen enkele minuten” ter plaatse waren en het gebouw “erg snel” binnen waren gegaan.

De verdachte opende het vuur toen de politie aankwam. De agenten reageerden door zelf schoten te lossen. Volgens Amerikaanse media was de verdachte gewapend met een AR-15, een aanvalsgeweer dat heel populair is in de Verenigde Staten en vaak gebruikt wordt bij grote schietpartijen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Motief onbekend

De politie identificeerde de verdachte op de persconferentie niet en gaf ook geen verdere informatie vrij over zijn beweegredenen. Beelden op sociale media toonden een man die enkel een short aan had, terwijl hij door agenten uit de supermarkt werd geleid. Zijn handen waren achter zijn rug geboeid en hij leek gewond te zijn aan een been. De politie bevestigde dat de verdachte dader gewond geraakt was en medische bijstand kreeg.

Volledig scherm Na de schietpartij werd een man weggeleid. Of het om de dader gaat, is niet duidelijk. © Screenshot MSNBC

Een ooggetuige, die op het moment van de schietpartij zelf in de King Sooper-supermarkt was, beschreef aan CNN-dochter KCNC hoe iedereen probeerde weg te vluchten uit de winkel. “Niet over elkaar struikelend, maar in één rij. Iemand met zijn hand op mijn rug, en ik met mijn hand op iemands rug, en we zeiden gewoon: ‘Ga, ga, ga, rennen’.” De getuige had twee luide knallen gehoord en bij de derde begon iedereen te rennen.

Een andere getuige kon met zijn smartphone filmen in de supermarkt terwijl de schutter zich nog in de winkel bevond.

Volledig scherm Mensen worden uit de supermarkt waar de schietpartij plaatsvond weggeleid. © AFP

“Gerechtigheid”

“Boulder heeft een gruwelijke en vreselijke massamoord ondergaan”, zei de lokale aanklager, Michael Dougherty, die gerechtigheid voor alle slachtoffers beloofde. Jared Polis, gouverneur van Colorado, tweette: “Mijn gebeden zijn met de burgers van Colorado in deze tijd van verdriet, naarmate we meer te weten komen over de omvang van de tragedie”.

Volgens Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki kreeg president Joe Biden een briefing over de schietpartij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Supermarkt King Soopers in Boulder, Colorado. © Google Maps Street View