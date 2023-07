Burger King lanceert “The Real Cheeseburger” in Thailand: geen vlees en 20 lagen kaas

De nieuwe burger verscheen afgelopen weekend op de Thaise menukaart voor een lagere prijs dan normaal: 2,80 euro. Dit is aanzienlijk goedkoper dan de gemiddelde prijs van 9,85 euro die je zou betalen voor een klassieke burger bij de fastfoodketen. De lancering ging al snel viraal op sociale media in Thailand, waarbij veel gebruikers de som op de proef namen.

Ook Burger King reageerde al op de virale video’s: “Dit is geen grap, dit is echt”, klinkt het op de sociale media van de fastfoodketen.

Hoewel de nieuwe cheeseburger viraal gaat, zijn bezoekers niet laaiend enthousiast nadat ze de burger proberen. De meeste klanten die de hamburger hebben geproefd, hadden moeite om het langer dan een paar happen vol te houden. “Ik hou van kaas maar dit was een beetje te veel”, zei bezoeker Im Jeepetch. “Ik kreeg maar de helft op. Dit is een krankzinnige hoeveelheid kaas in één hamburger. Eten is lekker als het de juiste combinatie heeft.”