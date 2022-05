Burgemeester van Marioepol deelt beelden van erbarmelijke omstandigheden in Russisch ‘filtratiekamp’

Tatiana zag haar moeder sterven door Russische scherp­schut­ter: “Plots zag ik iets door haar hoofd vlie­gen”

De moeder van Tatiana is één van de vele slachtoffers van de gruwel die Russische soldaten in de Oekraïense stad Boetsja hebben aangericht. Nu getuigt Tatiana bij Sky News over hoe haar moeder om het leven kwam. “We namen elke dag dezelfde route naar mijn grootmoeder om te koken, maar plots op een dag, zonder waarschuwing, hoorden we een luid geweerschot. Ik riep nog dat iedereen moest gaan liggen, maar mijn moeder viel al door de kogel in haar hoofd.” Tatiana en haar vader hopen nu dat de dood van haar moeder als oorlogsmisdaad zal beschouwd worden.

6 mei