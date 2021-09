Burgemeester Parijs Anne Hidalgo gaat zich kandidaat stellen voor Frans presidentschap

AANSLAGEN PARIJS Een geheime tunnel en kogelvrij glas, 20 verdachten, 330 advocaten en 1.765 burgerlij­ke partijen: hier start het proces van de eeuw

11:33 Vandaag begint in Parijs een proces waar de hele wereld naar kijkt, dat over de aanslagen in Parijs van november 2015. Twintig verdachten, onder wie Salah Abdeslam, moeten zich verantwoorden voor de dood van 130 mensen, bij drie gelijktijdige terreuraanslagen. Nog eens 350 mensen raakten gewond. Faroek Özgünes kon al binnenkijken in een assisenzaal die speciaal voor dit proces is gebouwd.