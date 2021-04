Burgemeester New York wil stad volledig heropenen op 1 juli

De Blasio deed de uitspraken na maanden van geleidelijke versoepelingen van de maatregelen. Onlangs werd beslist dat in de loop van mei de avondklok voor bars en restaurants verdwijnt. De Blasio specifieerde niet welke Covid-maatregelen al dan niet van kracht zouden blijven in de zomer.

De Amerikaanse president Joe Biden zei recent nog dat hij wil dat Amerikanen op Independence Day in kleine groepjes kunnen samenkomen om hun onafhankelijkheid van het coronavirus te tonen. Independence Day is de dag waarop Amerika zijn onafhankelijkheid van Groot-Brittannië uitriep en wordt elk jaar gevierd op 4 juli.

De burgemeester zei dat de historische vaccinatie-inspanning de stad in staat stelt om terug tot leven te komen deze zomer. Er zijn in New York al zo’n 6,3 miljoen vaccins toegediend. “De vaccinatie-inspanning gaat alleen maar blijven toenemen”, aldus de Blasio. “We gaan daar hard voor werken.” Hij heeft als doel gesteld om 5 miljoen New Yorkers volledig te vaccineren tegen juni. Op dit moment is dat al het geval voor 36 procent van de volwassen inwoners.