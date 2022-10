Burgemeester New York roept noodtoestand uit wegens enorme instroom van migranten

Burgemeester van New York Eric Adams heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen om een antwoord te bieden aan de enorme toestroom van migranten in de stad. Die kost de stad dit jaar 1 miljard dollar, melden de Amerikaanse media.

"We hebben te maken met een situatie waarin meer mensen aankomen in New York City dan we meteen kunnen opvangen, onder wie ook families met baby's en jonge kinderen", aldus Adams volgens CNN. "Zodra de asielzoekers die net in bussen zijn aangekomen onderdak hebben gekregen, hebben we meer mensen dan ooit in ons opvangsysteem."

Er bevinden zich volgens The New York Times vandaag meer dan 61.000 mensen in de opvangcentra van de stad. Sinds april zijn zowat 17.000 migranten uit Latijns-Amerika gearriveerd.

Volledig scherm New York laat tenten bouwen die moeten helpen bij de opvang van de migranten. © ANP / EPA

De burgemeester vraagt dan ook hulp van de staat en het federale niveau, bij de financiering van huisvesting en diensten voor de migranten die gestrand zijn in de daklozenopvang in de stad. De stad zet ook haar plannen voort om een opvangcentrum met tenten te bouwen op Randalls Island en onderhandelt ook met cruisebedrijven om migranten op te vangen op boten.

In New York werden al 42 noodopvangplaatsen opgezet en 5.000 kinderen werden al ingeschreven in scholen, aldus Adams. De noodtoestand moet helpen om sneller nieuwe dienstverlening op poten te zetten. Adams bekijkt ook of hij migranten kan overbrengen naar andere steden.

Volledig scherm Asielzoekers in El Paso, Texas schuiven aan voor bussen richting New York. © REUTERS

De burgemeester benadrukt ook dat New York een "sanctuary city" blijft, waar illegale migranten geen vervolging moeten vrezen. Maar het is gewoonweg onmogelijk om dergelijke toestroom te beheren.

Adams krijgt binnen de gemeenteraad van New York kritiek op zijn aanpak van de vluchtelingencrisis, meer bepaald op het plan om de migranten op te vangen op schepen en in tenten. Critici roepen op om lege hotels te gebruiken en om de mensen in opvangcentra te laten doorstromen naar permanente woningen.